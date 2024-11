Romadailynews.it - Meteo Roma del 27-11-2024 ore 19:15

AM e ritrovati in ascolto le previsioni del tempo al nord al mattino nuvolosità compatta su tutti i settori ma senza precipitazioni associate al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto Salvo isolate nevicate sui rilievi orientali di 1600 m al centro al mattino non regolare su tutti i settori al pomeriggio aperture tra lazio-abruzzo poco irregolarmente nuvoloso in serata ancora tempo asciutto con un Rosita in transito peggiora nella notte con precipitazioni sparse al sud cieli in prevalenza soleggiato Al mattino che al pomeriggio con qualche addensamento tra Campania e Molise l’insalata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità medio-alta tra Campania Molise Puglia e Basilicata temperature minime stabilì un lieve diminuzione da Massimo stazionarie le previsioni del tempo sono a cura del centroitalianoIn collaborazione con Agenzia Italia Stampa