Lanazione.it - Metalli pesanti nei giocattoli per bambini: maxi sequestro in Toscana

Leggi su Lanazione.it

Livorno, 27 novembre 2024 –all’interno delle confezioni di slime, una pasta gelatinosa modellabile molto in voga tra i. E’ quanto rinvenuto dai funzionari del reparto controlli dell’ufficio Dogane di Livorno all’interno di circa 4000 confezioni diprovenienti dalla Cina. E’ stato l’esame dei documenti forniti dal trasportatore, che già evidenziava criticità sui fascicoli tecnici, a indurre i funzionari a procedere non solo ad una approfondita verifica fisica ma anche al campionamento in serie di numerosi articoli per il successivo invio al laboratorio chimico delle dogane. I risultati di laboratorio pervenuti hanno confermato i sospetti sorti in sede di verifica: in particolare, è stato riscontrato un elevato livello diin alcuni articoli, superiore ai severi limiti imposti dalla norma.