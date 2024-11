Lettera43.it - Medio Oriente, Netanyahu presenta ricorso contro il mandato d’arresto della Cpi

Dopo l’accordo sul cessate il fuoco con il Libano, il primo ministro israeliano Benyaminha deciso di notificare alla Corte Penale Internazionale dell’Aja uni mandati di arresto emessi nei suoi confronti e all’ex ministroDifesa Yoav Gallant. Decisione riportata dal sito israeliano Ynet. L’ufficio del primo ministro in una nota ha affermato che l’atto di appello «espone nei dettagli quanto sia assurda e priva di qualsiasi base fattuale o legale l’emissione dei mandati di arresto. La Corte penale internazionale è faziosa nei confronti di Israele».LEGGI ANCHE: Cessate il fuoco in Libano: le reazioni internazionaliLe accuse di criminil’umanità nei confronti die GallantLa Cpi ha accusatoe Gallant di crimini di guerra e criminil’umanità, ritenendoli responsabili delle operazioni delle istituzioni governative e delle forze armate israeliane in relazione a un attacco «diffuso e sistematicola popolazione civile di Gaza».