Rompipallone.it - Mancini si pente: “Ecco perché ho lasciato la Nazionale”, il motivo

È tornato a parlare, rompendo il silenzio sulla scelta di dire addio alla, l’ex Commissario Tecnico, Roberto.In questo momento l’ex Italia, ma anche ex Inter e non solo, è un allenatore libero. La separazione con l’Arabia Saudita è arrivata di recente e ha acceso non pochi rumors di calciomercato riguardo il comparto allenatori e quello che è il suo nome, anche in Serie A.Lui ne parlato apertamente di quello che è stato il momento della separazione con la Federazione saudita, oltre a tornare sul tema che fu caldissimo per lui, inerente all’addio alla, come molti dicono “per soldi”. Ammettendo pubblicamente di essersi pentito della scelta di lasciare la, sono arrivate oggi le parole di Robertosisull’addio alla: “Non lo rifarei”Il Commissario Tecnico che riuscì a portare un po’ di gioia dopo il periodo pandemico ad unache poi ha vissuto nuovamente il declino senza Mondiali in Qatar, per la seconda volta consecutiva in otto anni, è tornato a parlare della sua scelta di lasciare laazzurra.