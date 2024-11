Lanazione.it - L’ultima provocazione di Bandecchi. Video davanti al wc, poi tira l’acqua: “La fine che farà la sinistra”

Terni, 27 novembre 2024 – “Questa è lachela”. L’ennesimadel sindaco di Terni, Stefano, è unpubblicato su Instagram nel quale il primo cittadino si mostraa un wc e poi. Un attacco frontale, dice il leader di Alternativa Popolare, per "dare un cenno a tutti voi che scrivete sul mio profilo e che votate a". Stefanoal wc in cui attacca la"Per me il vostro valore è quello che potete vedere. E per me le vostre parole hanno lo stesso significato di ciò che potete ammirare", proseguenelin cui si vede soltanto il water. "Cosa vi devo dire? A quel paese vi ci ho già mandato sette-otto volte. Per me voi digià non valevate. Però adesso valete ancora meno.