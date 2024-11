Lettera43.it - Le frizioni tra Pechino e Pyongyang e il difficile equilibrismo cinese

Leggi su Lettera43.it

A Xi Jinping, Kim Jong-un proprio non piace. In Occidente molti potrebbero restarne sorpresi, ma in Cina più che una voce pare una certezza: il segretario generale del Partito comunista e il leader supremo della Corea del Nord non si amano. A suffragare questa ipotesi, ci sono diversi indizi.Xi ha visitato prima Seul poie ha fatto attendere Kim cinque anni prima di accoglierlo aXi, per esempio, è il primo presidentea essersi recato in viaggio prima in Corea del Sud e poi in Corea del Nord. Non solo. Ha fatto aspettare Kim oltre cinque anni prima di accoglierlo a. Al leader supremo non sarebbero invece particolarmente piaciuti alcuni resoconti dei media statali cinesi, secondo cui Xi avrebbe apprezzato l’intelligenza di sua sorella Kim Yo-jong. In ogni caso, i due si sono incontrati ben quattro volte in meno di 12 mesi, tra il 2018 e il 2019.