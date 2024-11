Le formazioni rivelate prima di un’altra grande serata europea al Villa Park

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-27 21:31:48 Ecco quanto riportato poco fa:L’Astonaccoglie i colossi italiani della Juventus nelle West Midlands mentre la squadra di Unai Emery cerca di porre fine alla sua triste recente serie di risultati.La squadra di Emery è attualmente 12esima nella classifica della Champions League, ma non è riuscita a vincere nessuna delle ultime sei partite in tutte le competizioni. L’ultima vittoria risale al 2-0 contro il Bologna del mese scorso.Nonostante occupi il sesto posto in Serie A, la Juventus è imbattuta in campionato finora in questa stagione, subendo solo sette gol. La squadra di Thiago Motta è 16esima nella classifica di Champions League.Sarà una questione di insegnante contro apprendista in panchina, dato che Motta ha giocato con Emery durante il periodo dello spagnolo alla guida del PSG dal 2016 al 2018.