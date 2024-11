Lanazione.it - Gli artiglieri toscani a Pisa per celebrare la patrona Santa Barbara

Leggi su Lanazione.it

, 27 novembre 2024 - La Delegazione della Toscana dell’Associazione Nazionaled’Italia ha scelto la città diper la celebrazione regionale didell’Arma dia. Ai festeggiamenti, che si svolgeranno domenica 1° dicembre, parteciperanno il Delegato Regionale Andrea Breschi e tutte le Sezioni toscane dell’Associazione, presenti le autorità militari e l’amministrazione comunale. Il programma prevede alle 10:30 la visita deglial Campo Santo Monumentale in piazza Duomo e successivamente alle 12 laMessa alla Chiesa diCaterina celebrata da Monsignor Francesco Bachi, e a seguire la deposizione della corona ai caduti nell’attigua Cappella a loro dedicata. Subito dopo una breve sosta all’Edicola della Legalità in piazzaCaterina per poi raggiungere il Ristorante 'Del Borgo' per il pranzo di corpo.