Giuseppe Verdi le guerre e il patriarcato | è La forza del destino Tutto pronto per la prima della Scala

Milano – Sarà dedicata all’“immensa Renata Tebaldi”, scomparsa vent’anni fa, Ladelil 7 dicembre al Teatro alladi Milano. L’operaana aprirà la stagione dopo 59 anni dall’ultima “”, non viene rappresentata al Piermarini da 25 anni. “Troppi”, sottolinea il maestro Riccardo Chailly,a guidare l’impresa. Perché di impresa si tratta, non solo perché si sfida la “sfortuna” che aleggia attorno al titolo o perché ruota attorno a, temi caldissimi: sarà eseguita la versione del melodramma in quattro atti, su libretto di Francesco Maria Piave, riscritta proprio per lanel 1869. Interamente, senza tagli. Un’opera così complessa “richiede un cast formidabile”. Lo hanno trovato alla, anzi ne hanno trovati due: Anna Netrebko (“la mia eroinaana dai tempi di Giovanna D’Arco”, ricorda Chailly) sarà Donna Leonora, con Elena Stikhina che sosterrà le parti il 28 dicembre e il 2 gennaio.