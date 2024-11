Dilei.it - Enzo Paolo Turchi, la verità sull’addio al Grande Fratello: “Mi hanno detto di uscire”

Leggi su Dilei.it

La prima esperienza dialnon è andata esattamente come avrebbe desiderato. La seconda è stata decisamente migliore ma, ad ogni modo, condita da un po’ d’amarezza nella parte finale.Come dimenticare il confronto/scontro con sua moglie Carmen Russo, che ha fatto di tutto per spingerlo a restare. Alla fine c’è stato l’addio, dopo aver però raccontato la propria storia, condividendo il dolore ancora vivo e lanciando un messaggio importante alla sua famiglia. Ormai fuori, ha parlato con Chi di questa avventura ricchissima nel reality, spiegando le proprie ragioni.si raccontaNon riusciva più a reggere la pressione della casa del. Ecco, in estrema sintesi, perchéha scelto di lasciare il reality Mediaset. Una decisione sofferta e ponderata, giunta dopo aver mostrato un aspetto di sé inedito, con una vulnerabilità mai espressa a tal punto in televisione.