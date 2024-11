Anteprima24.it - Emergenza idrica, Sindaci in presidio all’Alto Calore

Tempo di lettura: 3 minutiÈ stato organizzato per dopodomani, venerdì 29 novembre alle ore 10.00, undi amministratori davanti alla sede dell’AltoServizi, in corso Europa, per sottoscrivere un documento da consegnare all’amministratore Lenzi.“Il nostro intento – spiega Sebastiano Gaeta, Sindaco di Aiello del Sabato e promotore dell’iniziativa – è di fornire un supporto ad Altoin questo complicato momento, che sta determinando notevoli disagi per le comunità della provincia di Avellino. Un’iniziativa che si inserisce nel solco delle altre organizzate dai colleghie che condivido in pieno. Sono dunque dell’idea di continuare a fare squadra per cercare di ridurre le difficoltà che stiamo vivendo e di arrivare a soluzioni definitive”.Di seguito si riporta il documento che sarà sottoposto ai:– Considerato che alle porte della stagione invernale non si sono ancora verificati eventi atmosferici tali da cominciare ad alimentare i grandi gruppi sorgivi emergenti in Irpinia (Sorgenti deldel Serino e del Sele) e che anzi, allo stato, gli stessi sono ancora in progressiva diminuzione (circostanza mai verificatasi nell’ultimo decennio);– tenuto altresì conto che, pur se nell’immediato si registrassero abbondanti piogge, comunque un significativo recupero idrico delle portate naturali alle sorgenti non potrebbe registrarsi prima di qualche mese, atteso che la ricarica degli acquiferi di natura carbonatica avviene in non meno di 50/60 giorni di distanza dagli apporti meteorologici ricevuti;– ritenuto che, in tale preoccupante scenario, l’ente gestore delle risorse idriche, oltre ad effettuare qualche riparazione per le note perdite idriche ed effettuare manovre idrauliche finalizzate al razionamento delle fonti idriche ancora disponibili, non sarebbe in grado di realizzare, in un lasso di tempo così ristretto, interventi che possano limitare le gravi criticità di approvvigionamento idropotabile; Tanto premesso, gli amministratori comunali irpini, in virtù dell’Accordo di Programma tra la Regione Campania e la Regione Puglia per il trasferimento di un’aliquotadelle acque irpine in Puglia, individuano come possibile soluzione all’attuale, nelle more del ripristino delle portate idriche nella media del periodo delle suddette sorgenti, il prelievo dal gruppo Sorgivo di Cassano Irpino di un’aliquotadi almeno 100 l/sec.