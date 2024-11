Gaeta.it - Crescente interesse per il turismo: l’intelligenza artificiale e l’autenticità nel futuro dei viaggi

Facebook WhatsAppTwitter Il settore turistico sta attraversando una fase di trasformazione significativa, in particolare con l’adozione di tecnologie all’avanguardia comee la ricerca di esperienze autentiche. Nel 2023, le prenotazioni globali nel settore hanno raggiunto un valore di 722 miliardi di dollari, con previsioni di crescita annua che si attestano tra il 6% e il 9%. Questo trend è un chiaro indicativo dell’evoluzione delle preferenze deiatori e delladigitalizzazione nel settore.La digitalizzazione nelUn aspetto fondamentale dell’espansione del mercato turistico è l’aumento delle prenotazioni online, che nel 2019 rappresentavano il 49% del totale. Le stime indicano che questa percentuale salirà al 65% entro il 2026. L’evento BTO – Be Travel Onlife, tenuto alla Stazione Leopolda di Firenze, ha sottolineato l’importanza della congiunzione tra travel e tecnologia, evidenziando come la digitalizzazione stia cambiando radicalmente il modo in cui iatori pianificano e godono delle loro esperienze.