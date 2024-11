Sport.quotidiano.net - Baskérs imbattuti: sogno promozione. Che derby all’orizzonte con Santarcangelo

Doveva essere una stagione difficile, piena di incognite: dopo una finale persa, con un nuovo girone e avversarie tutte da scoprire. Invece, da otto settimane c’è una sola certezza: guardando la classifica, isono semprein vetta. Il cammino finora intonso, con otto vittorie in altrettante uscite, ha fin qui portato la truppa allenata dal confermato Alessandro ‘Paxson’ Tumidei a essere forse la favorita del torneo, quella che più di tutte ha mostrato consistenza e potenzialità, su entrambi i lati del campo, ma in particolare nella metà campo difensiva dove i galletti sono di gran lunga la miglior formazione del girone con appena 52 punti subiti di media. Nonostante la marcia fin qui trionfale di Brighi e soci, inon sono riusciti ancora a conquistare il primato solitario: appaiati agli artusiani, infatti, ci sono gli Angels, anch’essi, forti del miglior attacco del torneo (83 punti a partita), magistralmente orchestrato da Eugenio Rivali in campo e dal forlivesissimo Alberto Serra sulla panchina.