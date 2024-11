Oasport.it - Baseball, Marco Mazzieri: “Definiremo il ruolo di Mike Piazza per il futuro. Il softball può continuare a crescere”

Dopo aver vinto le elezioni federali qualche settimana fa ora per, il nuovo presidente della Federazione Italiana(FIBS) è arrivato il “tempo del fare”.Intercettato da OA Sport, il numero uno del “Batti & Corri” italiano ha risposto a diverse domande sullo sviluppo del prossimo quadriennio: dalla Serie A dialla nazionale passando per il, le politiche giovanili e il lavoro con altre federazioni. Ecco cosa ne è venuto fuori.Dopo aver vinto le elezioni, quale sarà la prima area in cui andrete a intervenire?“Ve ne sono diverse. Sicuramente sarà importante lavorare subito sulla pianificazione della stagione in tempi veloci così da fornire tutte le informazioni necessarie alle singole società e permettere loro di lavorare al meglio. Per questo sarà fondamentale l’interazione e la condivisione tra la COG, i responsabili dell’Attività Agonistica Regionale e anche gli staff delle selezioni nazionali.