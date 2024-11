Lapresse.it - Banco Bpm: “Con Unicredit a rischio 6mila posti di lavoro”

Leggi su Lapresse.it

Preoccupazioni diBpm sull‘Ops lanciata da. “Destano forte preoccupazione le sinergie di costo stimate dall’offerente, pari a oltre un terzo della base costi diBpm che, si può stimare, significherebbe tagli al personale di oltre 6.000 colleghe e colleghi“, scrive in una lettera ai dipendenti il ceo diBpm, Giuseppe Castagna.“Senza contare – aggiunge – che tale offerta, in conseguenza della normativa sulle Opa, rischia di limitare l’autonomia strategica del management anche con riferimento alle condizioni dell’operazione su Anima Holding”.L’ad ricorda poi che “il 25 novembre, come noto,ha lanciato un’Ops sulle azioniBpm. Un’offerta che, come rilevato dal Cda della nostra Banca, non riflette in alcun modo la redditività e l’ulteriore potenziale di creazione di valore per gli azionistiBpm; tale potenziale è ulteriormente rafforzato dalle operazioni straordinarie recentemente annunciate dalla nostra Banca, che si aggiungono alle azioni già contenute nel Piano Strategico 2023-2026.