Gaeta.it - Approvato dalla Commissione Europea Tislelizumab per il Trattamento di Tumori Gastrointestinali

Facebook WhatsAppTwitter Laha recentemente autorizzato l’uso diin combinazione con la chemioterapia, offrendo nuove possibilità terapeutiche per i pazienti affetti da carcinoma a cellule squamose dell’esofago e adenocarcinoma gastrico o giunzione gastroesofagea . Questa approvazione segna un passo importante nel tentativo di migliorare la sopravvivenza e la qualità di vita per i malati di tumore, un obiettivo condiviso da BeiGene, l’azienda farmaceutica che ha sviluppato questo farmaco.Le indicazioni diviene indicato in particolare per pazienti adulti conlocalmente avanzati o metastatici non resecabili. Nel caso del carcinoma a cellule squamose dell’esofago, il farmaco è utilizzato in combinazione con chemioterapia a base di platino per pazienti con espressione di PD-L1?5%.