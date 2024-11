Tvzap.it - Alessandro Basciano smaschera Sophie sulle sue ospitate a “Verissimo”

Leggi su Tvzap.it

Personaggi tv.suea “”. Il noto influencer e dj, è stato ospite nel podcast di Fabrizio Corona poche ore dopo essere stato scarcerato. Il rilascio è avvenuto per la decisione del giudice di revocare la misura cautelare disposta per stalking e minacce nei confronti della sua ex compagna,Codegoni. Durante l’intervista,ha avuto l’opportunità di raccontare la sua versione dei fatti nel tentativo di ricalibrare la sconvolgente narrazione diffusa dopo la notizia dell’arresto. (.)Leggi anche:racconta la sua verità suCodegoniLeggi anche:Codegoni, la reazione dopo l’intervista diSecondo quanto dichiarato dadurante il podcast con Fabrizio Corona, ci sarebbero molti elementi che sono stati omessi daCodegoni e che metterebbero sotto una luce diverse il racconto emerso sulla loro relazione.