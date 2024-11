Lopinionista.it - Al via ‘Cantine Aperte’ a Natale, brindisi lungo tutta l’Italia

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – Prende il via, da inizio a fine dicembre, Cantine Aperte a, ultimo appuntamento del calendario 2024 del Movimento Turismo del Vino (Mtv) che, come ogni anno, accoglie gli appassionati e i curiosi del settore enologico ed enoturistico. L’appuntamento prevede degustazioni, mercatini, brunch, pranzi e cene in compagnia del produttore, eventi a tema musicale e culturale, momenti formativi, pacchetti regalo con wine-experience, attività benefiche per le festività, laboratori creativi e di cucina e regali sostenibili per unGreen.“Un mese – afferma Violante Gardini Cinelli Colombini, presidente del Movimento Turismo del Vino – di grande festa con degustazioni e momenti di intrattenimento indimenticabili a tavola e in cantina. Con Cantine Aperte avogliamo offrire agli enoturisti la possibilità di scoprire il proprio vino del cuore, da ricordare e regalare a chi si ama”.