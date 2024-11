Ilrestodelcarlino.it - Volano, Protezione civile in azione: "Così l’argine sarà più sicuro"

Una situdi grave pericolo si era già verificata con l’alluvione che colpi il Lido didue anni fa, e solo grazie al tempestivo allarme, lanciato da un socio dell’associBorgo Antico, le acque del mare non avevano invaso le abitazioni nel comune di Codigoro. Era stato infatti un volontario ad accorgersi di come, nelfra l’oasi del Fondo Ambientale Italiano (Fai) e l’abitato di, si fosse creata una falla, dalla quale stava entrando l’acqua, chiusa poi tempestivamente. In questi giorni lasta intervenendo sullo stesso argine, per metterlo in sicurezza e consentire, in caso di emergenza, la possibilità del transito di mezzi sulla sommità arginale, riportandola all’ampiezza originaria di tre metri. Si tratta del cosiddetto ’Anello della Falce’, che prende il nome dalla vicina valle, un argine costruito negli anni ’80 fra l’oasi del Fai e l’abitato, per tutelare le abitazioni e i terreni delle persone che ci vivevano.