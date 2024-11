Ilrestodelcarlino.it - Via i rifiuti dal pianoro di San Marco

Per salvare il pianeta bisogna iniziare da casa propria. È questo lo spirito che guida l’associazione ‘Clean Up’ e i suoi volontari, che domenica mattina si sono radunati aldi Sanper una giornata all’insegna della raccolta differenziata. Ben due quintali di, tra plastica, vetro e ingombranti, sono stati tirati fuori dai boschi circostanti e riportati in pattumiera. "Un lavoro svolto non senza fatica e con temperature non proprio ideali, ma questo non ha fermato i presenti, in prima linea per la lotta all’inquinamento", commenta il presiedente dell’associazione, Valerio Massimo Ciaralli, ideatore e promotore dell’iniziativa giunta alla seconda edizione con il patrocinio del Comune di Ascoli. "Voluta fortemente da me, questa associazione cittadina ha lo scopo di organizzare iniziative di ‘clean up’ su tutto il territorio piceno – spiega ancora Ciaralli – per rendere sempre più pulito il nostro ambiente.