Un fiume di coraggio | Ragazzi siete voi il motore per cambiare

"Questo seme gettato lo scorso anno continua a crescere per dire no alla violenza sulle donne non solo il 25 novembre, ma tutti i giorni. Ci vuole un cambio di mentalità e il cambiamento parte da ognuno di noi. Aie alle ragazze presenti in piazza dico: ’siate voi il primodel cambiamento’". Così la sindaca di Firenze, Sara Funaro, dall’Arengario di piazza della Signoria dove ieri mattina, per il secondo anno, si è svolto l’evento organizzato dal nostro gruppo editoriale nell’ambito del progetto #QNxLeDonne e del Comune, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La città di Firenze, pronta ad accogliere la Fondazione Giulia Cecchettin – come ha detto la sindaca lanciando una frecciatina al governo, indirizzata al ministro Valditara – si è mobilitata per gridare in coro "no alla violenza sulle donne": in piazza tanti studenti, associazioni tra cui ’Nosotras’, ’Donna vita libertà Firenze’, ’Vanessa - Volontarie Anpas esperte sportelli antiviolenza’, le donne della Cgil e tanti cittadini, uomini e donne, consapevoli che "questa è una battaglia da fare tutti insieme" come è stato ribadito più volte nel corso dell’evento.