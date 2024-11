Calciomercato.it - Thiago Motta perde altri due pezzi: Juve decimata anche in Champions | VIDEO CM.IT

Coperta cortissima per lantus in vista della sfida europea in casa dell’Aston Villa: il tecnico bianconero ancora una volta in emergenzaNiente da fare pere lantus. Confermata l’assenza di Vlahovic e McKennie in vista del match di domani sera inLeague contro l’Aston Villa.(LaPresse) – Calciomercato.itCome era nelle previsioni, il tecnico bianconero non avrà a disposizione il centravanti serbo e il nazionale statunitense cheoggi hanno lavorato individualmente e lontano dal resto del gruppo. Vlahovic non ha ancora smaltito l’infortunio alla coscia rimediato la scorsa settimana in nazionale eprecauzionalmente salterà la gara in casa dei ‘Villans’ per essere al meglio in vista della successiva gara di campionato contro il Lecce. OutMcKennie dopo l’affaticamento muscolare accusato nell’allenamento di ieri, con le condizioni del centrocampista che saranno da valutare nei prossimi giorni per la sfida di domenica in Salento.