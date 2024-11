Ilnapolista.it - Tamberi: «Non è così bello saltare un’asticella, se avessi giocato a basket sarei stato più felice» (VIDEO)

Non è la prima volta che lo dice, Gianmarco. Ma lo ribadisce a Belve nella puntata che andrà in onda stasera, con un tono più dritto del solito. Fa sempre un certo effetto sentire dal campione mondiale e olimpico del salto con l’asta che “semeno orgoglioso, ma più. Fare quello che ami fa la differenza. Non è. Mi piace tuttora molto di più il. Ho dovuto fare quella scelta ma non amo quello che faccio. Hofino a 17 anni”.racconta anche del complesso (è un eufemismo) rapporto con il padre, suo ex allenatore: “Non avere rapporti con mio padre è il fallimento più grande della mia vita”. Fagnani gli chiede quale siail punto più basso del loro rapporto: “Sono stati veramente tanti ed è questo il motivo per cui un rapporto si deteriora a tal punto” che “diventa complicato metterci delle pezze”.