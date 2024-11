Inter-news.it - Sparta Praga, che crollo con l’Atletico Madrid! Inter fra due

pesante per loin casa contro. Ben 0-6 il risultato finale, con i cechi che fra due giornate di UEFA Champions League ospiteranno proprio l’.RISULTATO PESANTE – Brutta prestazione e brutta sconfitta in casa per lo, una delle restanti avversarie dell’in questa fase a girone unico della UEFA Champions League. Contronon c’è decisamente storia e la squadra di Diego Simeone lo rende chiaro dopo un solo quarto d’ora, quando Julian Alvarez sigla lo 0-1 e sblocca il risultato. A lui si aggiunge, sullo scadere di primo tempo (al 43?) Llorente, che trova il raddoppio prima di andare negli spogliatoi. Nella ripresa gli spagnoli dilagano: Julian Alvarez firma la doppietta personale e lo 0-3, poi arriva anche la rete di Antoine Griezmann che cala il poker al 70?.