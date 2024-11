Lanazione.it - Sicurezza, l’assessore Danti annuncia: "I 100 agenti assunti nella Municipale andranno subito sul territorio"

"I 100della poliziaverranno assegnati in toto ai reparti territoriali della. Il ruolo che glia ricoprire sarà quello di polizia di prossimità con un approccio operativo che si concretizza nell’attività quotidiana di controllo delsenza costituire un reparto speciale o separato", glifaranno "attività di controllo sia di tipo conoscitivo che di intervento". Lo ha dichiaratoal Lavoro, Dario, rispondendo in consiglio a un question time di Massimo Sabatini (Lista Schmidt). "Con tale metodologia operativa - ha aggiunto - si vuole valorizzare la funzione del nostro Comune come soggetto di riferimento per il bisogno dei cittadini e si viene a realizzare un coordinamento a carattere operativo sul".