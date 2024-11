Gaeta.it - Sekurest e TpPay: un nuovo alleato per la sicurezza nei pagamenti nel turismo

Facebook WhatsAppTwitterha avviato una partnership strategica con, un ente di moneta elettronica riconosciuto da Banca d’Italia, con l’intento di migliorare ladeinel settore turistico. Questa iniziativa si propone di fornire alle aziende del settore turistico soluzioni finanziarie più sicure e flessibili. Il CEO di, Carlo Schiavon, ha espresso grande soddisfazione per la collaborazione, descrivendola come un passo fondamentale nella creazione di un ecosistema finanziario solido, a beneficio di tutte le parti coinvolte nella filiera del.La missione die flessibilitàIn un’epoca in cui la transazionalità nelè in continua crescita, la necessità di garantire operazioni di pagamento sicure è diventata prioritario.