Gaeta.it - Savona si illumina: il progetto Lighting 4 Savona per un Natale all’insegna della cultura e dell’arte

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwittersi prepara a unda ricordare con il, l’iniziativa che trasforma monumenti e strade in autentiche opere d’arte attraverso l’zione. Questa operazione è partecandidaturacittà a Capitale italiana2027 e si avvale di tecnologie sostenibili che puntano a coniugare bellezza e rispetto per l’ambiente. L’agenzia di comunicazione Condiviso.coop, con ladesigner Stefania Toro, ha realizzato unche impreziosisce i principali punti di interessecittà con decorazioni che riflettono la tradizione ceramica savonese.Un percorso di luci che racconta la cittàIlsi articola in un percorso di installazioni luminose che abbelliscono i luoghi simbolocittà.