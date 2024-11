Sanità Capolei-Della Casa FI | Attendiamo da mesi di discutere in commissione nostre proposte di legge

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 26 novembre 2024 – “Questa mattina abbiamo trattato in, con una serie di audizioni, la proposta diconcernente ‘interventi a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca esua variantedermatite erpetiforme’, un documento che tratta una tematica di grande importanza”. Lo scrivono in una nota i consiglieri regionali del Lazio di Forza Italia, Fabioe Roberta.“Intendiamo però sottolineare che, come gruppo Forza Italia, abbiamo ben 17di, a vario titolo, in attesa di essere calendarizzate nella VII, quindici delle quali presentate prima di quella affrontata nella seduta odierna – concludono. Nei prossimi giorni scriveremo al presidente Aurigemma per chiedergli il perché non riusciamo a trattare ledi”.