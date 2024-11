Ilnapolista.it - “Regalava soldi a tutti ma non ne avevano mai abbastanza”, L’Equipe racconta il rapporto tossico di Pogba con gli amici d’infanzia

Leggi su Ilnapolista.it

Questa “è la storia di un gruppo didi un quartiere dell’est di Parigi che hanno attraversato momenti e difficoltà, ex vicini di casa e compagni di squadra, il più talentuoso dei quali, anche uno dei più giovani, è riuscito a sfondare, a diventare una star negli ultimi dieci anni, campione del mondo, sotto gli occhi di questi stessi. Ed è la storia di come il successo di Paulnel quartiere Renardière si sia trasformata in un incredibile regolamento di conti”.Cosìquesta storia incredibile, che adesso va a processo: imputati Roushdane K., Boubacar C., Machikour K., Mamadou M., Adama C. e Mathias, il fratello maggiore di Paul. Arrestati a metà settembre 2022, hanno trascorsodiversi mesi in custodia cautelare, solo Roushdane K. è ancora in prigione.