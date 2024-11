Liberoquotidiano.it - "Partite a handicap". Pietrangeli vede Sinner in Coppa Davis e ha un'idea (molto) strana

Nicolaè un fiume in piena. Dopo aver assistito a Malaga alla Final Eight di, il 91enne ex campione del Roland Garros ha puntato il dito contro la qualità delle Finali: "Con lui - ha detto riferendosi a Jannik- partiamo sempre dall'uno a zero,non dà scampo agli avversari, anche se Griekspoor non se l'è cavata male. So che non è possibile, ma mi piacerebbe fargli giocare l'anno prossimo le, partendo sotto di un quindici in ogni game, tanto le vincerebbe comunque tutte.". Ma le conseguenze non sono solo sul gioco. Perinfatti "questo ragazzo migliora il pubblico, che adesso è appassionato ma è sempre educato". Tornando al passato, l'ex campione ha ammesso: "Laè casa mia. Ho giocato 164, un record mondiale che nessuno mi toglierà, mi chiedo ancora come ho fatto.