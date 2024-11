Metropolitanmagazine.it - Oceania 2, la recensione del sequel del classico Disney

Il fatto che2 dovesse essere, originariamente, una serie TV è evidente fin dai primi minuti di film. Nessuno ci toglierà dalla testa che lo stesso trattamento venne riservato anche ad Onward, pellicola di matrice Pixar, che palesemente presentava difetti di montaggio e di scrittura così grandi da far pensare che la materia prima dovesse essere, in origine, una serie televisiva rimaneggiata per poter uscire in sala.probabilmente non confermerà mai questa teoria, ma con2 invece, la questione viene esplicitata fin da subito. Il film doveva essere una serie che sarebbe uscita su+ per tentare di riportare in alto la piattaforma che naviga in acque torbide. Ma, come confermato dallo stesso regista, in fase di produzione, si sono resi conto che un’uscita al cinema sarebbe stata degna.