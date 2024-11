Anteprima24.it - Napoli, Oriali: “In vetta oltre le previsioni ma la strada è lunga”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minuti“Ildeve tornare a certi livelli, ma servono tempo e pazienza: noi stiamo andandole, nessuno pensava che dopo un terzo di campionato ci si trovasse in testa. Vuol dire che è stato fatto un ottimo lavoro e serve continuare, anche se lae difficile”. Lo ha detto a Radio Crc il direttore dello staff tecnico del, Lele.L’ex guerriero del centrocampo di Inter e Fiorentina, campione del Mondo nel 1982 con l’Italia, delinea gli obiettivi da raggiungere con Conte in azzurro nei prossimi tre anni e svela anche dei dettagli inediti sull’arrivo all’ombra del Vesuvio: “La ricostruzione del– ha detto – è una indicazione del presidente dopo l’ultima stagione: non si capisce come mai una squadra che vince il campionato arriva a 40 punti dalla testa l’anno dopo.