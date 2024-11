Ilrestodelcarlino.it - Megabox, che rimpianto: "Buttati via punti preziosi"

Torna a casa senzalaOndulati del Savio da un campo difficile come quello di Chieri, contro un’avversaria tra le più insidiose: ma le tigri hanno più di unper una partita che si era messa per il verso giusto dopo la vittoria in volata del primo set e due successivi parziali giocati alla pari, sprecando nel terzo set un vantaggio iniziale di sei lunghezze. La sconfitta fa scivolare la squadra biancoverde all’ottavo posto in classifica, superata da Bergamo e Busto Arsizio. Questo il commento dell’allenatore delle tigri Andrea Pistola: "La partita ha confermato alcune criticità nella gestione delle situazioni complesse. Non è la prima volta che ci facciamo rimontare vantaggi consistenti dimostrando mancanza di personalità e commettendo una serie di errori, senza riuscire a reagire.