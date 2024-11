Ilfattoquotidiano.it - “Manovra del governo? Persegue l’ingiustizia sociale, la riforma Irpef colpisce il ceto medio”: la protesta di Cgil e Uil a Roma

I sindacati della Funzione pubblica die Uil sono scesi in piazza per due appuntamenti a, in vista del prossimo sciopero generale indetto per venerdì 29 novembre che vedrà tutti i lavoratorire in tutta Italia. Il primo flash mob della Fpe della Uil Fpl si è tenuto sotto la statua equestre del Marco Aurelio in Campidoglio. “Lasulla strada dele dell’iniquità– ha detto la segretaria generale Fp-, Serena Sorrentino -. Un Paese che non ha futuro è un Paese che non ci convince”. Adeguamento dei salari dei lavoratori pubblici, investimenti sulla sanità e rilancio degli investimenti, sono solo alcune delle problematiche che spingeranno i lavoratori venerdì in piazza. “Lacontinua ad attaccare i lavoratori pubblici, favorendo il privato”, ha rimarcato la segretaria generale Uil-Fpl, Rita Longobardi.