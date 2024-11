Davidemaggio.it - Luca Zingaretti è Il Capo Perfetto su Netflix

Sono ormai lontani i tempi de Il Commissario Montalbano made in Rai: dopo essere stato Il Re su Sky, e un divertente poliziotto su Prime Video,è pronto a diventare Il, ovvero il protagonista di una nuova serieil cui set è appena stato messo in moto.La serie in sei episodi sarà prodotta da Cattleya e girata tra Rubiera (Reggio Emilia), Modena e Sassuolo. Diretta da Roan Johnson e Niccolò Falsetti, è basata sul film spagnolo El Buen Patrón con Javier Bardem e di Fernando León de Aranoa, che qui firma il soggetto di serie.Nel cast, accanto a, ci saranno Francesco Colella, Giovanni Esposito, Alessia Giuliani, Carmine Buschini, Alberto Boubakar Malanchino, Sara Drago, Cristina Cappelli, Sara Mondello, Anna Bisciari e Cristina Parku. Il: la tramaGiulio Zagni è “il”, da sempre il sovrano indiscusso e amatissimo della sua fabbrica di volanti e della sua famiglia.