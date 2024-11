Oasport.it - LIVE Young Boys-Atalanta 1-4, Champions League calcio in DIRETTA: dominio nerazzurro nel primo tempo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.48 La Dea risplende a Berna e al termine della prima frazione di gioco conduce le operazioni con il punteggio di 4-1. Dopo un inizio titubante, i ragazzi del Gasp si sono scatenati sotto i colpi di Mateo Retegui e Charles De Ketelaere: ilha trovato i suoi primi due gol nelle coppe europee, il secondo ha partecipato a tutti i gol messi a segno finora dai nerazzurri. A segno anche Kolasinac per i bergamaschi, mentre loera riuscito a pareggiare momentaneamente i conti con Ganvoula. A tra poco!45’+1 FINISCE IL1-4!45? Cross di De Roon per Kossounou, l’ivoriano non arriva sul pallone per pochissimo. Un minuto di recupero.44? Intervento pericoloso di Colley con i due piedi disuniti a martello che per poco non colpiscono Brescianini: giallo per l’ala giallonera.