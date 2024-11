Ilrestodelcarlino.it - Le clonano la targa dell’auto. Raffica di multe e pedaggi non pagati

Prende a noleggio un’automobile Mercedes Classe C da una società di Bolzano e camuffa laper non pagare iautostradali. Una F iniziale che, con un po’ di nastro adesivo nero, è diventata una E. Peccato che quella, così modificata nella prima lettera, esisteva davvero ma era una Fiat 500 intestata ad una donna abruzzese. A lei sono iniziati ad arrivare a casa i verbali delle contestazioni di mancatoo, per almeno sei transiti lungo la rete autostradale italiana e altri addirittura in Svizzera. Non solo, la donna, 69 anni, originaria della provincia di Chieti, ha ricevuto ancheper eccesso di velocità. Non poteva credere ai suoi occhi. Così si è accorta che qualcuno aveva utilizzato la sua stessadi auto per spostarsi indisturbato, senza rispettare il codice della strada.