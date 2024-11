Formiche.net - Intelligence, Meloni proroga De Donno vice dell’Aisi

Con decreto firmato il 22 novembre, Giorgia, presidente del Consiglio, hato il mandato, oltre l’eta pensionabile, di Carlo Dedirettore, che ha compiuto 65 anni sabato 23 novembre. Il generale dei Carabinieri, per diversi anni nel Ros, era stato nominato dal governo Conte II a inizio 2021. Per lui altri due anni di mandato.Confermata la squadraConfermata, dunque, la squadra al timone del servizio d’interna dopo i recenti cambiamenti. Infatti, è di aprile il cambio alla direzione: il prefetto Bruno Valensise, una carriera sempre nell’, ha assunto la guida subentrando al prefetto Mario Parente, generale dei Carabinieri, andato in pensione. A settembre, invece, ha preso servizio il prefetto Vittorio Rizzi (excapo vicario della Polizia) come secondodirettore.