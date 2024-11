Lanazione.it - Il Tar boccia il Comune. La “Calcinaia green“ può realizzare l’impianto fotovoltaico

Il Tar della Toscana accoglie il ricorso dellacontro ildie dichiara idonea l’area dove la società vuolun impiantocon moduli a terra. "L’ubicazione individuata è costituita da un’area a destinazione agricola posta all’interno di un perimetro i cui punti non distano oltre 500 metri da zone con destinazione industriale, come indicato al numero 1 della disposizione in esame – precisa il Tribunale amministrativo regionale – Nel contempo, la superficie prescelta dalla società ricorrentenon è assoggettata a vincoli di cui alla seconda parte del decreto legislativo 42/2004". Il punto cruciale con il quale ildiha cercato di perorare innanzi al Tar il suo diniego a concedere il permesso allaè proprio relativo ai vincoli.