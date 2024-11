Ilrestodelcarlino.it - Il PalaPanini delle meraviglie. Acrobati, equilibristi e comici. In scena ’Le Cirque Top Performers’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Meraviglia. Stupore. Magia. Ma anche adrenalina, forza, energia. E coraggio. C’è tutto questo nel grande show internazionale "Alis. The new world" che da venerdì 29 novembre a domenica 1° dicembre farà tappa aldi Modena, per il tour natalizio de LeTop Performers: già due anni fa la compagnia ha incantato migliaia di spettatori modenesi e ora si prepara a tornare con una proposta completamente rinnovata, nuove scenografie, nuovi numeri e nuove colonne sonore. Circo contemporaneo ma anche musical, danza, luci e colori, lo show porta inun cast di più di 25 artisti di primissimo livello,, giocolieri, aerialisti,, un’élite scelta per talento, eccellenza e unicità. Per esempio, il Duo Bazaliy, con le gemelle ucraine Ruslana e Taisiya, danzatrici sul trapezio, medaglia d’argento al Festival mondial dudu Demain, che si sono formate aldu Soleil di Montreal e hanno fatto parte del cast di "Saltimbanco", oppure Ryan James, ingegnere e acrobata, superstar globalecinghie aeree, residente a Reno in Nevada, che proviene da una carriera agonistica nella ginnastica artistica.