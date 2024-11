Amica.it - Gioioso, nostalgico, sensibile: il profilo di chi fa l’albero di Natale in anticipo

C’è chi aspetta rigorosamente l’8 dicembre e rispetta le tradizioni. E poi c’è chi si porta avanti ben prima dell’Immacolata, addobbando la casa non appena dismesse le decorazioni di Halloween: secondo la scienza, chi fadiinrispecchia alcune tipiche caratteristiche. Ovvero l’essere, ma anche. GUARDA LE FOTOI regali dipiù particolari in circolazione Faidiin? Probabilmente sei«Per la maggior parte delle persone, decorare casa e albero perricorda i momenti migliori della nostra vita», ha detto a Good Morning America ??Amy Morin, psicoterapeuta dell’Università della Florida. In questo caso, gioia e nostalgia vanno a braccetto: «Quando si mettono le decorazioni, inevitabilmente si pensa ai momenti più felici, quelli passati con la famiglia e gli amici: per alcune persone è un sentimento agrodolce, specie se i familiari non ci sono più, ma è comunque un modo per connettersi a loro».