Formia, al borgo di Castellone torna "Borgo divino" con stand gastronomici e tante sorprese

, 26 novembre 2024- Venerdì 29 e Sabato 30 novembre dalle ore 19:00, nella fantastica cornice deldi, l’associazione “La vita è bella”, con il patrocinio del comune di, propone dopo il grande successo dello scorso anno la seconda edizione di “”molto più di un percorso enogastronomico; due serate di festa che toccheranno i punti salienti dello storicomedioevale, con musica live,, artisti di strada, mercatini artigianali e.Quest’anno il percorso toccherà ben 5 piazze, dove si troveranno una varietà di prodotti eno-, punti artistici di vario genere, per accontentare tutte le fasce di età, dai più anziani ai più giovani, sino ad arrivare ai bambini. Il tutto conto dalle bellezze del, che per l’occasione saranno aperte al pubblico per l’intera durata della manifestazione, come il suggestivo “Cisternone Romano” aperto straordinariamente di sera, o come l’Antico Teatro Romano, che per l’occasione sarà allestito a festa per accogliere i visitatori.