Formazioni ufficiali Slovan Bratislava-Milan Champions League 2024 2025

Le formazioni ufficiali di Milan-Slovan Bratislava, partita valida per la quinta giornata della Champions League. Il calendario diventa più morbido per i rossoneri di Fonseca, che provano a dare continuità alla prestazione del Bernabeu. La compagine slovacca è una delle cinque squadre ancora a zero punti in questa prima fase della competizione, rappresentando quindi una buona chance di fare punti utili per risalire la classifica. Ecco le scelte dei due allenatori: Slovan Bratislava: Takac, Voet, Kashia, Bajric, Blackman, Kucka, Savvidis, Medvedev, Barseghyan, Strelec, Metsoko Milan: Maignan, Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez, Reijnders, Fofana, Chukwueze, Pulisic, Okafor, Abraham