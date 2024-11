Spazionapoli.it - Del Piero presidente della FIGC, cresce l’ipotesi: anche De Laurentiis l’approva

Alessandro Delcome, un’ipotesi che ha preso quota nelle ultime ore e che sarebbe stata approvatada Aurelio DeIn queste ore ha iniziato sempre più a circolaredi Alessandro Delcome. A riportare la notizia questa mattina è stata Repubblica, aumentando le chance di vedere l’ex fantasista e leggendaJuventus a capoFedercalcio italiana.“Il telefono di Alessandro Delha squillato spesso, nelle ultime ore. Lo hanno cercato in tanti per chiedergli la stessa cosa: «Davvero ti candidi alla presidenzaFedercalcio?». E lui ha sorriso, si è schermito, se l’è cavata con una battuta. Lo hanno cercatosquadre di Serie A. Tutti interessati alle sue intenzioni”.Apre così Repubblica, che mette subito in chiaro come la figura di Delsia realmente considerata come valida per un ruolo di questo tipo.