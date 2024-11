Iodonna.it - Dal 2023 la ex bagnina ha scelto di non indossare più makeup, una decisione "rivoluzionaria" che sta coinvolgendo tutto il mondo della bellezza

Pioniera del trucco estremo negli anni Novanta, oggi Pamela Anderson è al contrario paladina dell’opposto,filosofia “make up free”: dalinfatti, l’exdi Baywatch hadi non truccarsi più. Una scelta che colpisce ad ogni sua apparizione televisiva e sui red carpet, dove è la diva è solita mostrarsi rigorosamente al naturale e struccata. Una decisone definita da lei stessa «liberatoria». E non è la sola. Da “Baywatch” a “Barb Wire”: Beyoncé celebra Pamela Anderson e i suoi personaggi iconici X “Make up free”: la rivoluzione beauty di Pamela AndersonInvecchiare e mostrarsi al naturale non fa paura a Pamela Anderson che dalla Parigi Fashion Week delha deciso di non truccarsi più, mostrandosi ad ogni evento e red carpet completamente struccata.