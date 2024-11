Metropolitanmagazine.it - Cynthia Erivo ha raccontato la sua identità queer nera in “Wicked” come una lettera d’amore a chi si sente diverso

Leggi su Metropolitanmagazine.it

la star di “ha sorpreso un teatro pieno di spettatori all’Odeon Leicester Square nella sua città natale, Londra. “Questo è stato il tour più incredibile, ma questa è probabilmente la parte più incredibile”, ha dettoalla folla euforica. “Siete uno dei primi gruppi di persone a venire a vedere questo film e volevo ringraziarvi personalmente“.ha mantenuto il suo discorso breve e dolce, chiudendo con un ammiccamento a una delle battute più famose di Elphaba dal musical di successo di Broadway trasformato in film della Universal: “Il rosa e il verde vanno bene insieme“.è balzato al primo posto al botteghino mondiale con 165 milioni di dollari, battendo i record per la più grande apertura per un film basato su un adattamento di Broadway e il miglior inizio per un film non sequel.