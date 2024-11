Liberoquotidiano.it - "Cosa si portava da casa": la bordata di Selvaggia Lucarelli contro Sonia Bruganelli

"C'è qualcuno che arriva lì già col dente avvelenato?": Alessandro Cattelan lo ha chiesto adurante il suo podcast, Stasera c'è Cattelan - Supernova, a proposito di quanto succede a Ballando con le stelle, il talent condotto da Milly Carlucci su Rai 1 in cui la giornalista ricopre il ruolo di giudice. "Certo - ha risposto lei -. Io me ne accorgo quando si portano la lite da, e non mi piace. Quando capisco che è una sceneggiatura già pronta, allora no. A me piace lagenuina". Ad adottare questa strategia sarebbe, secondo la, concorrente in gara a Ballando nell'edizione in corso. "Un po'noto che ha questa modalità, arriva e ha già deciso se quella è la puntata in cui vuole essere un po' più mite, più mansueta, in cui non vuole rischiare troppo, oppure quella in cui dice ‘mmm è calata un po' di attenzione sul personaggio, devo essere un po' più pungente e avere la risposta'".