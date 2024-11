Sport.quotidiano.net - Campionati italiani assoluti. Piccinin cala l’asso piglia-tutto. L’impresa della milanese è tripla

Emmanella 47esima edizionedi Chiari, conquistando per la prima volta in carriera i titoli nel singolare, nel doppio e nel doppio misto. Per la giovaneclasse 2004 si tratta di un’impresa quasi storica, visto che tra le donne questo risultato in Italia mancava dal 2010.-membro del BClub Milano- si è imposta in una kermesse competitiva, che ha visto la partecipazione di quasi tutti i migliori azzurridisciplina. Unico assente l’idolo di casa e numero uno del movimento Giovanni Toti, che ha lasciato strada nel singolare maschile al terzo sigillo tricolore consecutivo dell’italo-danese Christopher Vittoriani. Chiari ha esultato invece con l’altro padrone di casa Alessandro Gozzini, vincitore per la prima volta nel doppio misto insieme al romano Luca Zhou.