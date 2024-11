Agi.it - Brusco calo delle temperature nel fine settimana

Leggi su Agi.it

AGI -con deboli piogge e clima non particolarmente rigido, specie al Centro Sud, poi con l'inizio di dicembre untermico. A prevederlo è il Centro Meteo Italiano secondo cui nei prossimi giorni la nuvolosità in transito sull'Italia porterà precipitazioni intermittenti soprattutto al Nord e lungo le regioni del versante tirrenico. Tra sabato e domenica l'ingresso di una piccola 'goccia fredda' dai quadranti nord-orientali sul Mediterraneo dovrebbe portare una sensibile diminuzionesu tutta la penisola con un inizio di dicembre abbastanza freddo. Distribuzioneprecipitazioni ancora da valutare ma dovrebbero interessare soprattutto il Centro-Sud, con neve sull'Appennino. PREVISIONI METEO PER OGGI AL NORD - Al mattino nuvolosità compatta con precipitazioni sparse tra Liguria e Lombardia; neve sulle Alpi dai 1600 metri.