Ilrestodelcarlino.it - British Airways all’aeroporto di Rimini: destinazione Londra, ecco quando

, 26 novembre 2025 - Dopo le conferme di Ryanair e l'arrivo di EasyJet, arriva un'altra grande novità per l'aeroporto di. Nel 2025 volerà al 'Fellini' anche la. Si parte con il volo da, che sarà operativo dal 15 maggio al 27 settembre. Tre i collegamenti settimanali, con partenza daalle 15.20 (lunedì), 16 (martedì) e 15.45 (sabato) e dal Fellini alle 19.40 (lunedì), 20.15 (martedì) e 20 (sabato). Prezzi a partire da 131 sterline. Biglietti già disponibili sul sito. "Un'altra bella novità per l’Emilia Romagna - osserva l'assessore regionale al turismo Andrea Corsini - sempre più accessibile per turisti e visitatori dalla Gran Bretagna e non solo. L'aeroporto di Heathrow è la strategica porta d’accesso all’Europa dei turisti da Stati Uniti e Canada, un mercato molto interessato alle nostre città d’Arte, alla motor Valley, all’enogastronomia tipica e al fascino dei borghi storici e dell’entroterra.